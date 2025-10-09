NewsCalcioNapoli

Mondiali U20: Alle 21:30 USA – Italia. Le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni del big match

By Guido Russo
0

È giunta agli ottavi di finale l’edizione 2025 del Mondiale di calcio Under-20.

Factory della Comunicazione

L’Italia, seconda nel proprio girone alle spalle dell’Argentina, affronterà gli Stati Uniti, che hanno chiuso il proprio girone al primo posto.

Il match sarà visibile su Rai Sport. Calcio d’inizio ore 21:30.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Stati Uniti (4-1-2-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Raines; Cremaschi, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo. All. Mitrovic

Italia (3-4-3): Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Cama, Riccio, Mannini, Idele; Idrissou, Okoro, Mosconi. All. Nunziata

Potrebbe piacerti anche
News

On air a “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia la giornalista Alessia…

News

Canè: “Napoli brutto ma vincente, è un campionato mediocre”

News

DAZN, stretta sugli utenti “pezzotto”: richiesti 500 euro di indennizzo a chi è già…

Senza categoria

Napoli, le fromazioni ufficiali dei nazionali di oggi. Panchina per Gilmour! Ok…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.