Mondiali U20: Alle 21:30 USA – Italia. Le formazioni ufficiali

È giunta agli ottavi di finale l’edizione 2025 del Mondiale di calcio Under-20.
L’Italia, seconda nel proprio girone alle spalle dell’Argentina, affronterà gli Stati Uniti, che hanno chiuso il proprio girone al primo posto.
Il match sarà visibile su Rai Sport. Calcio d’inizio ore 21:30.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Stati Uniti (4-1-2-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Raines; Cremaschi, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo. All. Mitrovic
Italia (3-4-3): Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Cama, Riccio, Mannini, Idele; Idrissou, Okoro, Mosconi. All. Nunziata