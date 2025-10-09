Milan-Como in Australia, Adani attacca: “E il rispetto per la gente dov’è?”

(Adnkronos) –

Milan-Como si giocherà in Australia e a molti la decisione della Serie A, che ricevuto l'ok definitivo dalla Uefa, non va proprio giù. Tra questi c'è Lele Adani, ex difensore oggi opinionista tv. Sul proprio profilo Instagram Adani ha commentato con parole dure quella che giudica come "una mancanza di rispetto verso la gente". "Milan-Como in Australia è la più grande e grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente", ha detto Adani in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, "se diciamo che il calcio è della gente mi dite come facciamo a rispettare la gente portando la squadra che la gente ama a 13.700km di distanza con fuso orario. Perché? Per la modernità? Il businnes? E il rispetto per la passione dov'è?". "Capisco le concessioni perché è stato così anche per Villarreal-Barcellona a Miami. Però davanti al business e alla modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre. Ceferin ha concesso queste deroghe e ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro", ha concluso Adani.

