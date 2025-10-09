Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
NewsCalcioMercato

Mercato, sguardo ancora rivolto verso Manchester: nel mirino del Napoli c’è Mainoo!

By Riccardo Cerino
Per Kobbie Mainoo il Napoli può diventare l’opportunità che aspettava. Il centrocampista, infatti, è l’ennesimo calciatore che a Manchester – sponda United – rischia di ridimensionarsi. Al netto del rendimento della squadra, che continua ad essere mediocre (10 punti in sette partite), lo spazio per Mainoo è molto poco. Nelle prime due giornate non è sceso in campo, nelle successive cinque ha totalizzato 113 minuti senza mai essere schierato titolare in Premier League. L’unica presenza da titolare l’ha ottenuta in Coppa di Lega, dove i Red Devils sono stati clamorosamente eliminati ai rigori dal Grimsby Town.

E qui entra in gioco il Napoli. Giovanni Manna segue già da tempo Mainoo e ne apprezza le qualità. I sondaggi estivi avevano avuto esito positivo, il giocatore avrebbe accettato volentieri la destinazione in prestito. Poi i piani del club sono cambiati, i fondi destinati a un rinforzo a centrocampo sono stati convogliati su Hojlund per far fronte all’infortunio di Lukaku. Ma la volontà del Napoli è quella di aggiungere un altro innesto nel reparto, in prestito considerando i diversi investimenti già effettuati. Mainoo è scontento di questo avvio di stagione e sta spingendo per essere ceduto a gennaio, anche a titolo temporaneo. L’obiettivo a breve termine dell’inglese, infatti, è mettersi in mostra per conquistare un posto nella rosa di Tuchel per i prossimi Mondiali. Manchester non è la vetrina giusta, Napoli invece può diventarlo. L’impressione è che la trattativa possa andare a buon fine se lo United accetterà di non avere garanzie di riscatto, anche perché a gennaio le incognite sono maggiori e De Laurentiis non ha intenzione di sbilanciarsi.

 

Fonte: La Gazzetta dello Sport

