Adnkronos News

“Meloni complice della pace in Palestina”, il post della sorella Arianna

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Giorgia Meloni "complice della pace in Palestina". È questa la didascalia che accompagna l'immagine della premier, pubblicata su Instagram da Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio, nel giorno dell'annuncio di Trump sull'accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del piano di pace del presidente Usa.   "L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Il governo Meloni ha da sempre sostenuto questo piano. Complici, sì: della pace in Palestina", scrive Arianna Meloni. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, Zelensky: “I missili Tomahawk possono costringere Putin a…

Adnkronos News

Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): “Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito…

Adnkronos News

Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale

Adnkronos News

Investita sulle strisce pedonali, morta a Udine studentessa di 17 anni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.