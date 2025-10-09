Live Primi Tempi: le prestazioni degli azzurri

Serata di qualificazioni mondiali per alcuni giocatori del Napoli.

In particolare sono in campo in contemporanea Billy Gilmour e Scott Mc Tominay in Scozia-Grecia e Rasmus Hoijlund in Bielorussia-Danimarca.

Partendo proprio da quest’ultima partita, la Danimarca già a fine primo tempo è in pieno controllo. Il risultato è sullo 0-3 per i danesi, e il principale protagonista è proprio il bomber azzurro autore di una doppietta. Il ciò conferma il momento di forma straordinaria che sta attraversando l’ex Manchester United, autore già di 3 gol nelle ultime due con gli azzurri.

Bloccata invece la situazione a Glasgow, dove la Scozia non riesce a sbloccare il risultato contro la Grecia ed è andata anche diverse volte sotto nel gioco e nelle azioni create.