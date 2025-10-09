Live Finale: Domina la Danimarca, convince la Scozia

Si sono da poco concluse le partite infrasettimanali valide per le qualificazioni mondiali. Per la Danimarca è serata di festa visto lo 0-6 complessivo con il quale gli uomini di Riemer si sono imposti sulla impassibile nazionale bielorussa.

Grande protagonista Rasmus Hojlund, autore di una doppietta nei primi 45 minuti di gioco, uscito poi al minuto 77. La Danimarca sale cosi al primo posto nel suo girone di qualificazione davanti alla Scozia, Grecia e Bielorussia.

E proprio Scozia e Grecia si affrontavano stasera all’Hampten Park di Glasgow. Dopo un primo tempo di sofferenza la Scozia si è imposta e ha vinto 3-1. Buone le prestazioni sia di Gilmour che di McTominay, non iscritti però nel tabellino. L’ex Manchester ha giocato la partita per intero, mentre Billy è entrato al 59esimo.

La Scozia si porta a pari punti (7) con la Danimarca, ma è seconda per differenza reti.