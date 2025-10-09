Infortunio Lobotka, la storia si ripete, è il momento di Gilmour

Il Napoli ha perso una pedina importante, e probabilmente sarà per un pò di gare. Per Stanislav Lobotka fermatosi per infortunio nella gara col Genoa, ottobre non è sicuramente un mese fortunato. Il Corriere dello Sport scrive: “Ottobre, dipende dai punti di vista: per Lobotka è un mese maledetto, per Gilmour quello delle opportunità all’improvviso. La storia si ripete, un anno dopo: nel 2024, Lobo s’infortunò durante una sosta e saltò quattro partite, rientrando nel corso del secondo tempo della quinta con l’Inter a San Siro; al suo posto, Gilmour. Sempre dall’inizio nel corso dell’assenza del collega regista, e sempre con buoni risultati. Individuali e di squadra: all’epoca arrivarono tre vittorie con Empoli, Lecce e Milan, una sconfitta con l’Atalanta e un pareggio con l’Inter. Billy è il candidato numero uno a subentrare al collega, è il sostituto naturale e un play di ruolo, è il quinto Fab del 4-1-4-1 che godrà anche del sostegno di De Bruyne, sistematicamente coinvolto nell’architettura dell’azione”.

