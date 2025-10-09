Infortuni Napoli, contro l’Inter mancheranno ancora pedine importanti

Il Napoli, dopo la sosta per le nazionali, si appresta ad affrontare un ciclo di partite impegnative, fra campionato e Champions, e senza giocatori fondamentali, fermi per infortuni. Il Corriere dello Sport scrive: “Non sono buone notizie, ovviamente, alle soglie del ciclo tremendo di sette partite in ventidue giorni. Dal doppio viaggio ravvicinato Torino-Eindhoven all’ultimo a Bologna, con in mezzo l’Inter al Maradona, il Lecce al Via del Mare, Como e Eintracht ancora in casa. Lobotka, insomma, salterà come minimo cinque partite e certamente la super sfida con l’Inter; mentre Politano, con l’Inter, ci sarà. Sono due capisaldi, questi. A completare il quadro c’è anche la valutazione di Rrahmani, fermo sin dalla precedente sosta per un problema rimediato con il Kosovo e finora in campo soltanto contro Sassuolo e Cagliari: non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter”.

