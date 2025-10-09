Inchiesta su ex procuratore Venditti: perquisito pm Milano che lavorò con lui

Adnkronos News

L’ex pm di Pavia, oggi in forza alla Procura di Milano, Pietro Paolo Mazza è stato perquisito dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta ’Clean’.  In particolare Mazza, insieme all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti – indagato per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco – si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società multi servizio che si occupa di rifiuti.  Intanto è stata fissata per martedì 14 ottobre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per Venditti, accusato dalla procura di Brescia di aver favorito nel 2017 l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. A difendere l'ex magistrato è l'avvocato Domenico Aiello che ha chiesto di annullare il decreto di sequestro eseguito il 26 settembre scorso.   
