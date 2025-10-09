Il nuovo regno di Kevin De Bruyne è Napoli

Da Il Mattino – Adesso sì. Napoli è pazza di Kevin De Bruyne. Ma l’esperienza del belga è stata fin qui un viaggio sulle montagne russe. Perché ha prima dovuto superare lo scetticismo di una trattativa che a maggio scorso sembrava a tutti solo “fantacalcio”, poi quello di un sistema di gioco che apparentemente non si addiceva alle sue caratteristiche. Ma alla fine è venuto fuori De Bruyne, ovvero il campione che ha vinto 24 titoli in carriera e che nonostante i 34 anni ha ancora fame.

Napoletano

Ma chi sia De Bruyne lo si capisce ogni settimana sul campo, quando si allaccia gli scarpini e con due giocate è in grado di cambiare l’inerzia di una partita. Kevin, invece, è un ragazzo discreto, di quelli che non amano la luce dei riflettori, tutto casa e campo di allenamento. La famiglia rappresenta l’ombelico del suo mondo e attorno a lei gira tutto il resto. Con sua moglie Michelle forma una coppia inseparabile. Si sono detti il «Sì» più importante proprio con vista sul Golfo di Napoli e oggi hanno scelto questa terra per far crescere i loro figli. A proposito, Kevin è anche un padre modello. Basti pensare ai viaggi (quasi 90 minuti tra andata e ritorno) che sostiene ogni volta per accompagnare il piccolo Mason agli allenamenti del Real Casarea.

Il figlio di De Bruyne ha 9 anni e studia per diventare come il papà e Kevin cerca di non perdersi nemmeno un minuto del percorso di crescita del ragazzino. Oramai anche al campo di allenamento è di casa. Lo conoscono tutti. E per tutti non De Bruyne, ma semplicemente Kevin, il papà di Mason. Ma giorno dopo giorno è diventato così un po’ in tutta Napoli. Con sua moglie e i suoi tre figli vivono fuori città, in un parco dove a portata di citofono ci sono anche McTominay, Gilmour e adesso Hojlund. Escono poco, perché la routine familiare richiede tempo e impegno.