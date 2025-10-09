NewsCalcioRassegna Stampa

I tempi di recupero e le previsioni dei 2 ritorni in campo. Matteo anticipa lo slovacco

By Giuseppe Sacco
Lobo dovrà stare fermo un mese e calcoli alla mano, cominciando a contare da domenica scorsa, 5 ottobre, potrebbe rientrare nel periodo compreso tra la partita di Champions del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte al Maradona e la successiva di campionato del 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna. L’ultima prima della prossima sosta. Ma sia chiaro: sono proiezioni legate alle quattro settimane di prognosi e suscettibili di variazioni, tutto dipenderà come sempre dalla reazione del calciatore alle terapie e alla tabella individuale di recupero. Per quanto riguarda Politano, invece, l’ipotesi più verosimile è di rivederlo al seguito della squadra in occasione della prossima partita di coppa contro il Psv a Eindhoven, martedì 21 ottobre, ma ci sarebbe qualche possibilità di recuperarlo anche in vista del Torino. Cioè subito dopo la sosta, alla prima trasferta in calendario sabato 18: ma come nel caso del collega, tutto è legato alle risposte del calciatore al percorso riabilitativo.  Fonte: CdS

