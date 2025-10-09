Fantacalcio, flop in panchina: i 5 allenatori con la fantamedia più bassa

Inizio di stagione complicato per alcuni allenatori, non solo sul campo ma anche al Fantacalcio. Tra sconfitte, pareggi e qualche cartellino di troppo, c’è chi fatica a portare bonus alla propria squadra… anche in panchina. Dopo sei giornate di Serie A, ecco i cinque tecnici con la fantamedia più bassa al Fantacampionato Gazzetta.

1. Patrick Vieira (Genoa) – Fantamedia 0,3

Il peggiore in assoluto. Zero vittorie, quattro sconfitte e due pareggi per il suo Genoa, ma a pesare sono anche i malus disciplinari: un’ammonizione contro il Como e un’espulsione nella sfida contro il Bologna. Risultato? Una fantamedia da incubo.

2. Stefano Pioli (Fiorentina) – Fantamedia 0,4

Non va molto meglio a Pioli, la cui Fiorentina ha collezionato tre sconfitte e tre pareggi nelle prime giornate. Anche per lui due gialli (Napoli e Como) che abbassano ulteriormente una media già poco brillante.

3. Alberto Gilardino (Pisa) – Fantamedia 0,4

Chiude il podio Alberto Gilardino, ancora a secco di vittorie sulla panchina del Pisa. L’ammonizione rimediata contro il Napoli complica ulteriormente il bilancio. Risultati e rendimento lo relegano nei bassifondi delle classifiche fantacalcistiche.

4. Paolo Zanetti (Verona) – Fantamedia 0,5

Ancora senza successi in campionato, anche Zanetti deve accontentarsi di una fantamedia deludente. A suo favore, nessuna penalizzazione per ammonizioni o espulsioni, ma i risultati scarseggiano e la media ne risente.

5. Carlos Cuesta (Parma) – Fantamedia 1,0

L’ex assistente di Arteta all’Arsenal ha portato a casa una sola vittoria in sei giornate, con due pareggi e tre sconfitte. Non ha rimediato cartellini, ma la mancanza di continuità penalizza anche lui. Fantamedia appena sufficiente per chiudere questa poco invidiabile top 5.

Fonte: Gazzetta dello Sport