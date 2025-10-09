Fantacalcio, flop in panchina: i 5 allenatori con la fantamedia più bassa
Inizio di stagione pessimo per questi cinque allenatori
Inizio di stagione complicato per alcuni allenatori, non solo sul campo ma anche al Fantacalcio. Tra sconfitte, pareggi e qualche cartellino di troppo, c’è chi fatica a portare bonus alla propria squadra… anche in panchina. Dopo sei giornate di Serie A, ecco i cinque tecnici con la fantamedia più bassa al Fantacampionato Gazzetta.
1. Patrick Vieira (Genoa) – Fantamedia 0,3
Il peggiore in assoluto. Zero vittorie, quattro sconfitte e due pareggi per il suo Genoa, ma a pesare sono anche i malus disciplinari: un’ammonizione contro il Como e un’espulsione nella sfida contro il Bologna. Risultato? Una fantamedia da incubo.
2. Stefano Pioli (Fiorentina) – Fantamedia 0,4
Non va molto meglio a Pioli, la cui Fiorentina ha collezionato tre sconfitte e tre pareggi nelle prime giornate. Anche per lui due gialli (Napoli e Como) che abbassano ulteriormente una media già poco brillante.
3. Alberto Gilardino (Pisa) – Fantamedia 0,4
Chiude il podio Alberto Gilardino, ancora a secco di vittorie sulla panchina del Pisa. L’ammonizione rimediata contro il Napoli complica ulteriormente il bilancio. Risultati e rendimento lo relegano nei bassifondi delle classifiche fantacalcistiche.
4. Paolo Zanetti (Verona) – Fantamedia 0,5
Ancora senza successi in campionato, anche Zanetti deve accontentarsi di una fantamedia deludente. A suo favore, nessuna penalizzazione per ammonizioni o espulsioni, ma i risultati scarseggiano e la media ne risente.
5. Carlos Cuesta (Parma) – Fantamedia 1,0
L’ex assistente di Arteta all’Arsenal ha portato a casa una sola vittoria in sei giornate, con due pareggi e tre sconfitte. Non ha rimediato cartellini, ma la mancanza di continuità penalizza anche lui. Fantamedia appena sufficiente per chiudere questa poco invidiabile top 5.
Fonte: Gazzetta dello Sport