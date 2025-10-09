NewsCalcioNapoli

Fabbroni: la mediana in mano a Gilmour. Spinazzola? Una gioia vederlo in nazionale

Le parole dell'opinionista

By Lorenzo Capobianco
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:

Factory della Comunicazione

Non si può negare a Spinazzola la gioia di essere tornato in nazionale e riprendersi quello che aveva perso con un grave infortunio. Giocare sabato sarebbe un ripagarsi di tanti sacrifici. Un riscatto per quando la Roma lo mise fuori dal progetto. È vero che i tifosi del Napoli preferirebbero vederlo titolare, ma è giusto che lui abbia questa grande soddisfazione di riprendersi l’Italia. Non avere i Mondiali è qualcosa di clamoroso e di dannoso per le giovani generazioni. Il disamoramento dei giovani per la nazionale nasce anche dal non aver visto l’Italia ai Mondiali per due volte consecutive. Lobotka? La sua assenza è pesante. Bisogna puntare tutto su Gilmour, che è l’unico vero alter ego dello slovacco. Non credo che Conte avrà l’idea di mettere dietro De Bruyne. Bisogna sperare che non accada niente allo scozzese”.

Potrebbe piacerti anche
News

Criscitelli: Trasferta aperta a Bologna? Sono pessimista

News

Live Primi Tempi: le prestazioni degli azzurri

Calcio

Elia Caprile: “A Napoli stavo bene, ma mancava una parte di me”

News

Canè: “Napoli brutto ma vincente, è un campionato mediocre”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.