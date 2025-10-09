Fabbroni: la mediana in mano a Gilmour. Spinazzola? Una gioia vederlo in nazionale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:

Factory della Comunicazione

“Non si può negare a Spinazzola la gioia di essere tornato in nazionale e riprendersi quello che aveva perso con un grave infortunio. Giocare sabato sarebbe un ripagarsi di tanti sacrifici. Un riscatto per quando la Roma lo mise fuori dal progetto. È vero che i tifosi del Napoli preferirebbero vederlo titolare, ma è giusto che lui abbia questa grande soddisfazione di riprendersi l’Italia. Non avere i Mondiali è qualcosa di clamoroso e di dannoso per le giovani generazioni. Il disamoramento dei giovani per la nazionale nasce anche dal non aver visto l’Italia ai Mondiali per due volte consecutive. Lobotka? La sua assenza è pesante. Bisogna puntare tutto su Gilmour, che è l’unico vero alter ego dello slovacco. Non credo che Conte avrà l’idea di mettere dietro De Bruyne. Bisogna sperare che non accada niente allo scozzese”.