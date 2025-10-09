TURIN, ITALY - SEPTEMBER 21: Elia Caprile of Napoli reacts during the Serie A match between Juventus and Napoli at Allianz Stadium on September 21, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
CalcioNapoliNews

Elia Caprile: “A Napoli stavo bene, ma mancava una parte di me”

By Gabriella Calabrese
In una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Napoli, Elia Caprile, ha fatto riferimento alla sua carriera e, di conseguenza, all’esperienza napoletana:

«Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. Ringrazio Cagliari per l’opportunità che mi sta dando».

Otto punti in sei partite, due sole sconfitte con Napoli e Inter. Che bilancio fa di questo avvio?

«Siamo partiti bene e dobbiamo riconoscerlo, ma il campionato è lungo e l’obiettivo resta la salvezza. Centrarla il prima possibile è la priorità».

E il suo rendimento personale? La media voto dice 6,75…

«Sono contento, ma solo parzialmente. Lavoro ogni giorno per migliorarmi, per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. È solo l’inizio del percorso».

