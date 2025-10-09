NewsCalcioIn Evidenza

El Kaddouri: “É un momento passeggero, hanno bisogno di lui”

By Simona Marra
A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Omar El Kaddouri, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Torino. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

 

De Bruyne: che idea si è fatto?

“Parliamo di un giocatore straordinario. In Italia ce ne sono pochissimi come lui. Forse non è ancora abituato a difendere con l’intensità che chiede Conte, ma gli serve solo un po’ di tempo per adattarsi. Ha giocato per tanti anni in Inghilterra, dove il calcio è diverso, più fisico, meno tattico. Già nelle ultime partite si è visto che sta tornando al suo livello, e secondo me farà grandi cose quest’anno per il Napoli”.

Scott McTominay, premiato l’anno scorso come miglior giocatore della Serie A, quest’anno sembra faticare a carburare. Secondo lei è un problema fisico o è la presenza di De Bruyne a togliergli spazio?

“Quando arriva un giocatore come De Bruyne, la squadra deve adattarsi. L’anno scorso McTominay è stato decisivo, ma ora bisogna trovare un nuovo equilibrio. È normale. De Bruyne deve adattarsi al gioco del Napoli, e anche i compagni devono abituarsi a giocare con lui. A volte, dopo una stagione straordinaria, è normale iniziare la successiva con più difficoltà: ci sono più aspettative, le squadre avversarie ti conoscono meglio. McTominay l’anno scorso era una sorpresa, ora è un riferimento. Secondo me è solo un momento passeggero: resta un giocatore fortissimo, e sono convinto che tornerà presto ai suoi livelli. Il Napoli ha bisogno di lui”.

