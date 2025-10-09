XCalcioNews

Ecco quanto costa un punto in serie A, incide il monte ingaggi

By Giuseppe Sacco
0

Spendono meno, ma corrono più di tutti. Napoli e Roma sono l’eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi, secondo i dati di Transfermarkt, e alla sosta per le nazionali si trovano appaiate in vetta. Davanti sul piano dei salari restano Inter (139) e Juventus (127), ma i risultati fin qui premiano il bilancio operativo di De Laurentiis e dei Friedkin: più rendimento per ogni euro speso. Gli stipendi considerati sono al lordo, e non comprendono i bonus eventuali legati ai risultati di squadra o individuali, che scatteranno solo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei contratti. La fotografia più interessante arriva dal rapporto spesa-punteggio. Considerando che le società abbiano già pagato anche ottobre, ovvero quattro mensilità, il costo per punto — cioè l’incidenza dei quattro stipendi sul rendimento in campionato — dà un’indicazione netta dell’efficienza: Napoli e Roma hanno pagato 2,49 milioni per ogni punto conquistato; Inter e Juventus si attestano rispettivamente intorno a 3,86 e 3,53 milioni a punto.

Factory della Comunicazione

 

Tradotto: più milioni non significano automaticamente più punti. 

Potrebbe piacerti anche
X

CdS Campania – “NAPOLI CHE GUAIO”. Lo slovacco salterà anche…

News

Rigori Serie A, ecco chi ha la miglior percentuale realizzativa

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 9 ottobre

News

Sky, caso Osimhen: il Napoli non rischia nulla dal punto di vista sportivo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.