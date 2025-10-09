NewsCalcioRadio e Tv

Dopo tanti infortuni doppia gioia per Spinazzola

By Giuseppe Sacco
0

Mario Fabbroni: “Spinazzola, tecnica super per Italia e Napoli”

Factory della Comunicazione

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni “Spinazzola è uno dei giocatori col maggior tasso qualitativo della squadra azzurra. Secondo me, anche se posso sembrare matto, ma lo stop che gli ho visto fare nella partita col Genoa su un lancio lunghissimo da solo vale il prezzo del biglietto. Si tratta di un giocatore che è diventato velocemente fondamentale per il Napoli. Spero che tornerà dalla Nazionale più forte e più convinto di prima, ovviamente esente da infortuni. Lui ha già dato tanto da questo punto di vista, pagando un prezzo alto con i tanti infortuni che ha avuto”. 

Potrebbe piacerti anche
News

Nella lista dei club più “costosi” il confronto sul monte ingaggi con l’Europa…

News

“Con Conte certi atteggiamenti non sono ammessi”

Calcio

Buongiorno giocherà la gara dell’ex, Rrahmani forse contro l’Inter

Calcio

El Kaddouri: “Forse con Conte qualche infortunio in più, ma poi vedi i…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.