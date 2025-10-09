CalcioNapoliNews

Di Fusco: “L’unica nota stonata è rappresentata dagli infortuni”

By Gabriella Calabrese
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Raffaele Di Fusco: “Il bilancio di inizio stagione del Napoli è ottimo, anche se forse non c’è stata continuità nel bel gioco. La nota stonata è rappresentata dagli infortuni muscolari, ma per il resto credo che il Napoli stia facendo il campionato che tutti ci aspettavamo. Peccato per il problema degli infortuni: è vero che la rosa è buona, ma quando si va oltre i 3-4 infortunati i reparti cominciano a soffrire. Abbiamo visto le difficoltà nella difesa, con Conte che sta cercando gli equilibri ma non li ha ancora trovati del tutto. L’ho sempre pensato che per lui sarà un compito difficile trovare gli equilibri in questa stagione post scudetto”.

