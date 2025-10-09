Dal 16 al 19 ottobre torna il festival ‘Romadiffusa’

(Adnkronos) – Dal 16 al 19 ottobre 2025, torna nel centro storico 'Romadiffusa', il festival che celebra la città eterna contemporanea e creativa con il claim "Roma città odierna". Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, il festival accende i riflettori sulla Roma contemporanea e creativa, aprendo luoghi storici a contenuti inediti e non convenzionali. L’evento, giunto alla quarta edizione e curato da Sara D’Agati e Maddalena Salerno di Bla Studio, è inserito all’interno della Festa dell’Ansa Barocca promossa dal municipio I Roma Centro. La manifestazione, realizzata grazie alla vittoria di un bando pubblico, si svolge con il patrocinio e il sostegno dell'assessorato alla Cultura, allo Sport e alle Politiche Giovanili del I municipio, guidato da Giulia Silvia Ghia: "Abbiamo creduto da subito e fortemente in questo progetto al punto da inserirlo su base triennale, nel palinsesto delle feste rionali del centro storico. Abbiamo bisogno di riappropriarci dei luoghi come cittadini e cittadine, ridarne un senso, e questo vale soprattutto per le giovani generazioni di romani e romane. Un festival diffuso – continua l’assessore Ghia – per conoscere la città autentica, viva e sotto un’altra luce rispetto alla versione 'tutto solo per turisti' può dare impulso ad una diversa consapevolezza degli spazi pubblici e dunque ad un maggior rispetto e cura da parte di tutti". Romadiffusa trasforma il centro storico in uno spazio creativo diffuso, unendo contenuti inediti e moderni a luoghi storici e tradizionali. Il festival propone un ricco palinsesto, per la maggior parte gratuito, che spazia tra diverse discipline. Il festival si svolge in diverse aree del centro storico, tra cui i rioni Regola, Ponte e Parione, con eventi e installazioni attive da giovedì 16 a domenica 19 ottobre.

