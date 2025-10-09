Criscitelli: Trasferta aperta a Bologna? Sono pessimista

Criscitelli: “Bologna-Napoli, al momento non c’è il divieto per i residenti in Campania: ma c’è pessimismo“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il presidente del Napoli Club Bologna Maurizio Criscitelli: “Per Bologna-Napoli non si parla ancora di divieto. Per il momento non c’è ancora nulla. Il club felsineo ha adottato una procedura normale per avviare le vendite. Non c’è ancora il parere dell’Osservatorio, ma ciò non impedisce alle società di iniziare le vendite. Si tratta di vendite dedicate che escludono i residenti in altre regioni in attesa del parere dell’Osservatorio. Al momento non ci sarà nessun divieto di trasferta. Dopo Milano sono pessimista: il timore è che davvero si possa bloccare la trasferta ai tifosi residenti in Campania. Dopo lo stop a San Siro purtroppo c’è questo rischio. Come Club Napoli Bologna abbiamo fatto un appello al sindaco, che però può fare poco”.