Ci sono due italiani nella top 10 dei c.t.: uno è napoletano!

By Riccardo Cerino
Anche Cannavaro, fresco tecnico dell’Uzbekistan alla sua prima volta mondiale, già rientra nella top 10

(FILES) Dinamo Zagreb's Italian head coach Fabio Cannavaro looks on before the UEFA Champions League football match between Arsenal and Dinamo Zagreb at the Emirates Stadium in north London on January 22, 2025. Former Italy captain and World Cup winner Fabio Cannavaro was sacked on April 9, 2025, as Dinamo Zagreb coach barely three months after taking over, the Croatian champions said. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

La partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale è ancora un punto interrogativo. Le prossime gare saranno decisive per il futuro azzurro, ma l’incubo playoff appare sempre più concreto. Se Rino Gattuso deve ancora staccare il pass per gli Stati Uniti, ci sono altri due commissari tecnici italiani che hanno già ottenuto la qualificazione con le rispettive nazionali: Carlo Ancelotti con il Brasile e Fabio Cannavaro appena annunciato dall’Uzbekistan. Il “Muro di Berlino” ha firmato un ricco contratto e guiderà per la prima volta nella storia Shomurodov e compagni nella fase finale della Coppa del Mondo. Nella top 10 dei c.t. più pagati rientrano l’ex difensore e l’allenatore del Real Madrid, mentre restano sorprendentemente esclusi altri nomi eccellenti, come De la Fuente campione d’Europa con la Spagna nel 2024.

Scaloni: 10°

Argentina's head coach Lionel Scaloni leaves the field at the end of the first half during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Peru at the La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 19, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Il primo commissario tecnico a rientrare in questa speciale classifica, al decimo posto, è l’attuale campione del mondo Lionel Scaloni, vincitore con l’Argentina in Qatar nel 2022. L’ex difensore di Lazio e Atalanta guida l’Albiceleste dal 2018, con la quale ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2026 da 2,3 milioni all’anno.

Alfaro: 9°

Paraguay's coach Gustavo Alfaro holds a ball during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Ecuador at Defensores del Chaco in Asuncion, Paraguay, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)

Gustavo Alfaro ha appena scritto una nuova memorabile pagina di storia del Paraguay con la qualificazione al prossimo Mondiale. L’allenatore argentino percepisce attualmente 2,5 milioni di euro all’anno fino al 31 dicembre 2026.

Koeman: 8°

AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 10: Ronald Koeman, Head Coach of Netherlands, looks on prior to the UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3 match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff ArenA on September 10, 2024 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Ronald Koeman siede sulla panchina dell’Olanda dal 2023 ed è lanciato verso la sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. L’olandese ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro all’anno valido fino alla prossima estate.

Bielsa: 7°

Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa shouts instructions to his players during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Peru at the Centenario stadium in Montevideo on September 4, 2025. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Marcelo Bielsa è considerato uno migliori allenatori sudamericani della storia, nonostante abbia vinto pochissimi titoli. El Loco è stato nominato commissario tecnico dell’Uruguay nel 2023 ed è uno dei più pagati con i suoi 3,5 milioni di auro all’anno.

Deschamps: 6°

DUSSELDORF, GERMANY - JULY 01: Didier Deschamps, Head Coach of France, looks on prior to the UEFA EURO 2024 round of 16 match between France and Belgium at Düsseldorf Arena on July 01, 2024 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Didier Deschamps ha vinto il Mondiale con la Francia sia da giocatore (1998) che da allenatore (2018), l’unico nella storia a riuscirci insieme a Beckenbauer e Zagallo. L’ex Juventus guida la nazionale transalpina dal 2012 e percepisce uno stipendio di 3,8 milioni di euro all’anno.

Martinez: 5°

Roberto Martínez, allenatore del Portogallo, spiega perché Cristiano Ronaldo è un vero esempio per il calcio portoghese dopo aver sbagliato il rigore e poi segnato il primo gol ai rigori contro la Slovenia.

Cristiano Ronaldo continua a essere al centro del progetto del Portogallo verso il Mondiale grazie anche al lavoro del CT Roberto Martinez. Lo spagnolo siede sulla panchina dei lusitani da gennaio 2023 con un compenso di 4 milioni di euro all’anno.

Cannavaro: 4°

LONDON, ENGLAND - JANUARY 22: Fabio Cannavaro, Head Coach of GNK Dinamo, looks on during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Arsenal FC and GNK Dinamo at Emirates Stadium on January 22, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L’Uzbekistan parteciperà per la prima volta nella sua storia a un Mondiale e ha scelto di affidarsi a Fabio Cannavaro. L’ex Pallone d’Oro e capitano azzurro ha appena siglato un accordo faraonico da 4 milioni di euro per i prossimi due anni con opzione di rinnovo.

Nagelsmann: 3°

STUTTGART, GERMANY - JUNE 19: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany gives instructions to his players during the UEFA EURO 2024 group stage match between Germany and Hungary at Stuttgart Arena on June 19, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Julian Nagelsmann punta a rilanciare la Germania negli Stati Uniti la prossima estate dopo il fallimento nell’ultimo Europeo giocato in casa. Il giovanissimo commissario tecnico tedesco sale sul podio di questa classifica con i suoi 4,9 milioni di euro annui che percepisce.

Tuchel: 2°

BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND - OCTOBER 06: Thomas Tuchel, Head Coach of England, looks on during an England Training Session at St Georges Park on October 06, 2025 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

Lo scorso gennaio Thomas Tuchel è diventato il terzo allenatore straniero dell’Inghilterra dopo Eriksson e Capello. Il tedesco ha firmato un contratto da 5,9 milioni di euro ed è il secondo commissario tecnico più pagato al mondo attualmente.

Ancelotti: 1°

epa12349228 Brazil national soccer team coach Carlo Ancelotti participates in a press conference at Granja Comary, in Teresopolis, Brazil, 03 September 2025. Brazil is preparing for the upcoming FIFA World Cup 2026 qualifying matches against Chile and Bolivia. EPA/Andre Coelho

Il Paperone dei commissari tecnici è Re Carlo Ancelotti, nominato alla guida del Brasile lo scorso maggio. L’allenatore di Reggiolo guadagnerà 9,5 milioni di euro fino al termine del prossimo Mondiale, con un ricchissimo premio in caso di vittoria e possibilità di rinnovo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

