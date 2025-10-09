Ci sono due italiani nella top 10 dei c.t.: uno è napoletano!

La partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale è ancora un punto interrogativo. Le prossime gare saranno decisive per il futuro azzurro, ma l’incubo playoff appare sempre più concreto. Se Rino Gattuso deve ancora staccare il pass per gli Stati Uniti, ci sono altri due commissari tecnici italiani che hanno già ottenuto la qualificazione con le rispettive nazionali: Carlo Ancelotti con il Brasile e Fabio Cannavaro appena annunciato dall’Uzbekistan. Il “Muro di Berlino” ha firmato un ricco contratto e guiderà per la prima volta nella storia Shomurodov e compagni nella fase finale della Coppa del Mondo. Nella top 10 dei c.t. più pagati rientrano l’ex difensore e l’allenatore del Real Madrid, mentre restano sorprendentemente esclusi altri nomi eccellenti, come De la Fuente campione d’Europa con la Spagna nel 2024.

Scaloni: 10°