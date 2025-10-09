Ci sono due italiani nella top 10 dei c.t.: uno è napoletano!
Anche Cannavaro, fresco tecnico dell’Uzbekistan alla sua prima volta mondiale, già rientra nella top 10
La partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale è ancora un punto interrogativo. Le prossime gare saranno decisive per il futuro azzurro, ma l’incubo playoff appare sempre più concreto. Se Rino Gattuso deve ancora staccare il pass per gli Stati Uniti, ci sono altri due commissari tecnici italiani che hanno già ottenuto la qualificazione con le rispettive nazionali: Carlo Ancelotti con il Brasile e Fabio Cannavaro appena annunciato dall’Uzbekistan. Il “Muro di Berlino” ha firmato un ricco contratto e guiderà per la prima volta nella storia Shomurodov e compagni nella fase finale della Coppa del Mondo. Nella top 10 dei c.t. più pagati rientrano l’ex difensore e l’allenatore del Real Madrid, mentre restano sorprendentemente esclusi altri nomi eccellenti, come De la Fuente campione d’Europa con la Spagna nel 2024.
Il primo commissario tecnico a rientrare in questa speciale classifica, al decimo posto, è l’attuale campione del mondo Lionel Scaloni, vincitore con l’Argentina in Qatar nel 2022. L’ex difensore di Lazio e Atalanta guida l’Albiceleste dal 2018, con la quale ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2026 da 2,3 milioni all’anno.
Gustavo Alfaro ha appena scritto una nuova memorabile pagina di storia del Paraguay con la qualificazione al prossimo Mondiale. L’allenatore argentino percepisce attualmente 2,5 milioni di euro all’anno fino al 31 dicembre 2026.
Ronald Koeman siede sulla panchina dell’Olanda dal 2023 ed è lanciato verso la sua prima Coppa del Mondo da commissario tecnico. L’olandese ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro all’anno valido fino alla prossima estate.
Marcelo Bielsa è considerato uno migliori allenatori sudamericani della storia, nonostante abbia vinto pochissimi titoli. El Loco è stato nominato commissario tecnico dell’Uruguay nel 2023 ed è uno dei più pagati con i suoi 3,5 milioni di auro all’anno.
Didier Deschamps ha vinto il Mondiale con la Francia sia da giocatore (1998) che da allenatore (2018), l’unico nella storia a riuscirci insieme a Beckenbauer e Zagallo. L’ex Juventus guida la nazionale transalpina dal 2012 e percepisce uno stipendio di 3,8 milioni di euro all’anno.
Cristiano Ronaldo continua a essere al centro del progetto del Portogallo verso il Mondiale grazie anche al lavoro del CT Roberto Martinez. Lo spagnolo siede sulla panchina dei lusitani da gennaio 2023 con un compenso di 4 milioni di euro all’anno.
L’Uzbekistan parteciperà per la prima volta nella sua storia a un Mondiale e ha scelto di affidarsi a Fabio Cannavaro. L’ex Pallone d’Oro e capitano azzurro ha appena siglato un accordo faraonico da 4 milioni di euro per i prossimi due anni con opzione di rinnovo.
Julian Nagelsmann punta a rilanciare la Germania negli Stati Uniti la prossima estate dopo il fallimento nell’ultimo Europeo giocato in casa. Il giovanissimo commissario tecnico tedesco sale sul podio di questa classifica con i suoi 4,9 milioni di euro annui che percepisce.
Lo scorso gennaio Thomas Tuchel è diventato il terzo allenatore straniero dell’Inghilterra dopo Eriksson e Capello. Il tedesco ha firmato un contratto da 5,9 milioni di euro ed è il secondo commissario tecnico più pagato al mondo attualmente.
Il Paperone dei commissari tecnici è Re Carlo Ancelotti, nominato alla guida del Brasile lo scorso maggio. L’allenatore di Reggiolo guadagnerà 9,5 milioni di euro fino al termine del prossimo Mondiale, con un ricchissimo premio in caso di vittoria e possibilità di rinnovo.
Fonte: La Gazzetta dello Sport