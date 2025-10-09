XCalcioNews

CdS Campania – “NAPOLI CHE GUAIO”. Lo slovacco salterà anche il big match. La difesa ancora con i cerotti

Lobo salterà  il big match  del 25 ottobre    contro l’Inter

By Giuseppe Sacco
0

Nell’edizione locale del Corriere dello sport

 

Factory della Comunicazione

 

La partita con il Genoa ha complicato il cammino di Conte in Italia e in Europa

 

                 

Rrahmani ancora ko Buongiorno può recuperare in tempo per Torino

 

 

 

  Il Napoli perde il suo faro per 4 settimane e si ferma anche Politano: lesioni muscolari per entrambi  Ma l’esterno punta  a rientrare tra Toro e Psv.

 

 

 

Nessuna sorpresa particolare sulle diagnosi, magari qualcuna in più sui tempi di recupero. Il Napoli ha chiuso la partita contro il Genoa e aperto la sosta consapevole di aver aggiunto due giocatori alla lista degli infortunati: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il azzurriregista è partito subito per la Slovacchia ma è tornato indietro dopo i controlli dello staff medico della sua nazionale e ieri era già in città, mentre l’esterno ha dovuto rinunciare alla convocazione dell’Italia spalancando le porte di Casa Azzurri al suo carissimo amico Spinazzola. Ma questa è un’altra storia. Ieri, alla ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Conte, i calciatori sono stati controllati, sottoposti ai classici esami e contestualmente il club ha comunicato ufficialmente le rispettive condizioni: «Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa si legge nel testo -. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per Politano». Di entità diverse, evidentemente: quella del regista è più seria.

 

Fonte CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Rigori Serie A, ecco chi ha la miglior percentuale realizzativa

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 9 ottobre

News

Sky, caso Osimhen: il Napoli non rischia nulla dal punto di vista sportivo

News

Padovan: “Cannavaro in Uzbekistan? Occasione importante”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.