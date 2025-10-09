CdS Campania – “NAPOLI CHE GUAIO”. Lo slovacco salterà anche il big match. La difesa ancora con i cerotti

Nell’edizione locale del Corriere dello sport
La partita con il Genoa ha complicato il cammino di Conte in Italia e in Europa
Rrahmani ancora ko Buongiorno può recuperare in tempo per Torino
Il Napoli perde il suo faro per 4 settimane e si ferma anche Politano: lesioni muscolari per entrambi Ma l’esterno punta a rientrare tra Toro e Psv.
Nessuna sorpresa particolare sulle diagnosi, magari qualcuna in più sui tempi di recupero. Il Napoli ha chiuso la partita contro il Genoa e aperto la sosta consapevole di aver aggiunto due giocatori alla lista degli infortunati: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il regista è partito subito per la Slovacchia ma è tornato indietro dopo i controlli dello staff medico della sua nazionale e ieri era già in città, mentre l’esterno ha dovuto rinunciare alla convocazione dell’Italia spalancando le porte di Casa Azzurri al suo carissimo amico Spinazzola. Ma questa è un’altra storia. Ieri, alla ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Conte, i calciatori sono stati controllati, sottoposti ai classici esami e contestualmente il club ha comunicato ufficialmente le rispettive condizioni: «Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa – si legge nel testo -. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per Politano». Di entità diverse, evidentemente: quella del regista è più seria.
Fonte CdS