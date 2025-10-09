Canè: “Napoli brutto ma vincente, è un campionato mediocre”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Faustinho Canè, ex calciatore del Napoli.

Factory della Comunicazione

Queste le sue parole:

“Un campionato così mediocre è difficile da giudicare, ogni giudizio diventa difficile da dare. Il Napoli è molto brutto ma vincente. Conte ritengo sia un buon allenatore, per me non vale i soldi che guadagna perchè il Napoli fa soffrire la gente e questo è triste. Però, se il popolo è contento va bene così. Visti i risultati dell’anno scorso, possiamo stare tranquilli, anzi dobbiamo stare tranquilli.

Neres era una grande promessa, un grande fuoriclasse, si parlava di lui come di Neymar. Dopo il grande infortunio non è stato più continuo, ha classe, ma dal Portogallo lo hanno venduto proprio perché non è continuo. Politano sta sorprendendo tutti, ma non trova la porta perchè non può fare sempre la stessa giocata, gli avversari ti studiano. I giocatori che fanno vincere non devono riposare e poi chi sa giocare a pallone deve stare sempre in campo. Il Napoli ha 3 o 4 giocatori che devono stare sempre in campo e dettare il gioco”.