“Antonio e il suo staff rappresentano la massima serietà professionale”

“Io non mi porrei questo problema, nel senso che conosciamo la realtà dei fatti. Siamo partiti con uno svantaggio notevole, sia per la sconfitta subita in Norvegia, sia per la differenza reti che ci ha penalizzato notevolmente. Dobbiamo prendere la cosa con molta obiettività e cercare di vincere tutte le partite: questo è quello che deve fare l’Italia, poi vedremo cosa succederà. Un inciampo lo potrebbe avere anche la Norvegia, anche se onestamente è difficile, ma nel calcio ci sta tutto.

Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, che è obbligata: non abbiamo alternative. Dobbiamo vincere tutte le partite e sperare in un piccolo inciampo della Norvegia. Poi toccheranno i play-off e, benedetto Dio, non è che possono andarci sempre così male.Io sono fiducioso, credo che abbiamo una buona Nazionale e un allenatore fermamente convinto di poter far bene. Credo molto in lui: con la sua tenacia può dare l’input giusto ai ragazzi. Vediamo cosa succederà.”