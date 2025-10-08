UFFICIALE – Questa mattina saranno in vendita i biglietti per Napoli/Inter (Fase1)

- A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il Match Napoli vs Inter, sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare, esclusivamente online, in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.
Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.
FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI BIGLIETTO EXTRA
Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 12 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento FULL 25/26, potranno acquistare, esclusivamente online, un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.