Torino, bimbo di 3 mesi cade con passeggino nel fiume: trauma cranico

(Adnkronos) – È ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino il bimbo di tre mesi che, secondo quanto riportano alcuni quotidiani online, sarebbe caduto ieri con il passeggino nel fiume Dora, poco distante dal Campus Einaudi mentre la nonna lo stava portando a spasso. Il piccolo nella caduta ha riportato un trauma cranico.  Secondo la ricostruzione, la carrozzina sarebbe sfuggita dalle mani della nonna, precipitando per alcuni metri e finendo sulle lastre che coprono l'argine del fiume. I primi a soccorrere il bimbo sarebbero stati alcuni studenti universitari che stavano uscendo da lezione poi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno trasportato il bimbo in ospedale.   
