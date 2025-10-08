NewsCalcioMercato

Sky, caso Osimhen: il Napoli non rischia nulla dal punto di vista sportivo

By Giovanni Esposito
0

Nel corso di uno dei tanti collegamenti di Sky Sport 24 è intervenuto Francesco Modugno che ha riferito cosa possa rischiare il Napoli sul caso Osimhen.

 

Factory della Comunicazione

“L’affaire Osimhen, la faccenda plusvalenza, riproposta oggi dai colleghi di Repubblica con la pubblicazione dell’informativa a disposizione della Guardia di Finanza, che di fatto nulla aggiungono. Perché restano quei fatti, resta l’ipotesi di reato, di falso sia in bilancio, resta l’udienza da attendere il 6 novembre quando il Napoli presenterà l’ultima perizia di parte, un parere tecnico sul modo in cui sono stati valutati i tre giovani e Kanerzis, inseriti in una trattativa da 70 milioni di euro. Insomma nulla di penalmente rilevante, il parere dei legali del Napoli. Faccenda questa che va avanti per la giustizia ordinaria, parallela alla questione Osimhen e lo scambio Manolas-Diawara, ma lì è una questione di carattere contabile, mentre per la giustizia sportiva indagine già chiusa. Nessun rilievo mosso al Napoli, è indagine che potrebbe riaprirsi soltanto davanti a fatti e situazioni eventuali dei quali in questo momento non c’è traccia”.

Potrebbe piacerti anche
News

Padovan: “Cannavaro in Uzbekistan? Occasione importante”

News

Filardi: “Lobotka out? Ecco come giocherei..”

News

Ferretti: “Rrhamani? La gestione di un infortunio dipende da diversi…

News

Auriemma tuona: se condannano il Napoli intercettazioni a tutti i presidenti di Serie…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.