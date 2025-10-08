xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
Roano: “Il Maradona a Euro 2032? Servono investimenti..”

By Giovanni Esposito
Luigi Roano, giornalista de “Il Mattino”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale.

“Il “Maradona” è ufficialmente candidato per gli Europei, e per questo mi aspetto che il Comune è pronto a investire su questa pista. Ci sono, però, due binari paralleli, perché il Napoli vuole costruire un nuovo stadio, e la zona individuata è il Caramanico. Per il Maradona servirà un progetto adeguato, ma lo stesso vale per l’eventuale nuovo stadio. Sono due binari paralleli perché hanno due fini diversi. De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà per rendere la società ancora più forte. Il Comune ha uno stadio pubblico che deve funzionare almeno altri 5-6 anni e che deve essere a norma, in quanto candidato per gli Europei del 2032. Credo che al Comune interessi che il “Maradona” resti attivo a prescindere dal Napoli”.

