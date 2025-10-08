Piccari: Conte deve gestire meglio le risorse in vista del doppio impegno

Marco Piccari a ”One football Club” ha espresso la sua opinione su molte squadre di Serie A, tra cui anche il Napoli. In particola il cronista si è concentrato sulla questione infortuni.

Factory della Comunicazione

“La domanda ce la possiamo e dobbiamo sempre fare, fa parte del nostro lavoro. Non è una critica, ma un’analisi. Conte è uno che spreme i giocatori fino all’ultimo, il suo lavoro è molto intenso. Ho letto un’intervista di recente in cui un calciatore parlava proprio di allenatori come Conte, che ti sfiniscono fisicamente in allenamento, e qualche infortunio può nascere da questo. Il Napoli oggi paga tante assenze, soprattutto in difesa, e ora anche Lobotka è fuori. Questo costringerà Conte a rivedere qualcosa. Non credo che potrà continuare con lo stesso assetto a centrocampo, dovrà forse variare modulo o interpreti. Ci sono giocatori come Lang che devono avere più spazio e dimostrare di avere continuità, e credo che vedremo un Napoli con un ‘vestito’ tattico diverso.

Gli infortuni? Sì, possono derivare anche dai carichi di lavoro, ma a volte è pura casualità. Inoltre, c’è anche la Champions, che toglie molte energie fisiche e mentali. Il metodo di Conte è massacrante, lo sanno tutti, può portare grandi risultati ma anche qualche intoppo nel percorso.”