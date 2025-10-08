Padovan: “Cannavaro in Uzbekistan? Occasione importante”

Ad “Un calcio alla radio”, programma radiofonico in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Giancarlo Padovan. Di seguito le parole del giornalista.

“L’Uzbekistan aveva due grandi vantaggi per Cannavaro: i soldi e il fatto di essere già qualificato per i Mondiali. Un’attrazione troppo forte per Cannavaro. Anche se dovessero uscire subito, sarebbe comunque un’esperienza importante. Cannavaro ha nel mirino anche la Coppa d’Asia, dove possono esserci ambizioni più importanti. Gattuso, invece, ha una bella gatta da pelare. Però se riuscirà a portare l’Italia ai Mondiali avrà fatto il suo, di certo non sarà ricordato per una grande impresa. Per me Cannavaro meritava di allenare un club. Pensavo si fosse meritato la conferma in Italia, invece è andato a Zagabria. Adesso ha una grande opportunità: come dice Gattuso gli basta mettere il gel e il profumo ed è pronto per il Mondiale. E non nascondiamo i 4 milioni di ingaggio che non fanno mai male”.