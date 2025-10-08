CalcioNapoliNews

Noa Lang: l'olandese volante scalpita per trovare spazio

By Gabriella Calabrese
Noa Lang. Dei nuovi acquisti di casa Napoli quello che si è visto un po’meno. Certo, la scelta del 4-1-4-1, in modo da far convivere i Fab Four, non favorisce gli esterni come lui. Il suo è stato, comunque, un investimento importante, da circa 25 milioni, un giocatore con oltre 200 partite alle spalle, 32 notti di Champions e 14 gettoni con la nazionale olandese. Una nazionale che, per i prossimi impegni, non lo ha convocato. Scrive il CdS: Conte ne ha sempre parlato molto bene: in ritiro e anche di recente, soprattutto dopo l’impatto in corsa sulla partita contro lo Sporting in Champions, quella in cui ha toccato il massimo minutaggio stagionale (21’). Con il Genoa, però, non è entrato, e così le sue presenze complessive sono rimaste ferme a 4: oltre a quella in Europa, si contano tre apparizioni in campionato contro Sassuolo (8 minuti), Cagliari (9) e Milan (13). E sempre dalla panchina. Un talentuoso come lui, idolo del popolo del Psv, protagonista di grandi notti di coppa contro Psg e Juve nell’edizione precedente e per giunta anche cantante rap di successo in Olanda con il nick Noano, ha ovviamente un’incredibile voglia di riscatto. Di calcio, di minuti, di spazio. E da oggi, va da sé, ricomincerà a lavorare duro in allenamento in vista della trasferta a Torino con il Toro, dopo la sosta. Non è un momento facile, è quasi superfluo sottolinearlo, ma la stagione è lunga e le partite all’orizzonte un bel po’. Tra meno di due settimane, tra l’altro, si presenterà proprio da avversario a Eindhoven per sfidare il Psv: da un paio di giorni, sui forum, i tifosi invocano un suo ritorno a gennaio, ma a Napoli c’è ancora tanto da fare. E lui, c’è da scommettere, farà di tutto per confermare la sua fama e le doti per cui è stato scelto.”

