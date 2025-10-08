XCalcioNews

Nazionali, il programma dei giocatori del Napoli. Le sfide in famiglia

By Giuseppe Sacco
0

È tempo di sosta. Ma alcuni giocatori del Napoli non si fermeranno. Sono saltate le convocazioni di RrahmaniBuongiornoPolitanoLobotka e Milinkovic-Savic per infortunio. Anche quella di Mathias Olivera, ma per scelta tecnica, visto che il ct Bielsa ha deciso di lasciare a casa tutti i big. Ma saranno comunque diversi giocatori del Napoli impegnati nelle Qualificazioni Mondiali 2026.

Factory della Comunicazione

Il programma delle partite

Meret, Di Lorenzo e Spinazzola con l’Italia scenderanno in campo sabato 11 ottobre alle 20:45 sul campo dell’Estonia e martedì 14 ottobre alle 20:45 in casa con Israele. Frank Anguissa e il suo Camerun saranno impegnati mercoledì 8 ottobre alle 15:00 contro Mauritius e lunedì 13 ottobre contro Angola.

De Bruyne contro Elmas

Kevin De Bruyne con il Belgio sfiderà la Macedonia del Nord, dove gioca Elmas, venerdì 10 ottobre alle 20:45 e il Galles lunedì 13 ottobre alle 20:45. Eljif Elmas, come detto, affronterà il suo compagno di squadra De Bruyne venerdì. La Macedonia del Nord sarà impegnata anche lunedì 13 ottobre alle 20:45 contro il Kazakistan. Il duo scozzese Gilmour e McTominay con la Scozia affronterà la Grecia giovedì 9 ottobre alle 20:45 e la Bielorussia domenica 12 ottobre alle 18:00. Rasmus Hojlund con la Danimarca scenderà in campo giovedì 9 ottobre alle 20:45 contro la Bielorussia e domenica 12 ottobre alle 20:45 contro la Grecia. Con l’Italia Under 21, invece, ci sarà Luca Marianucci per le Qualificazioni agli Europei di categoria e giocherà Italia-Svezia venerdì 10 ottobre alle 18:15 e Italia-Armenia martedì 14 ottobre al medesimo orario.

La situazione in vista dei Mondiali

Il quadro diventerà più chiaro dopo le partite di ottobre. Belgio e Macedonia del Nord si trovano nello stesso girone e lo scontro diretto potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione. Un girone da cinque squadre dove c’è anche il Galles in lotta, ma i Red Devils hanno una partita in meno e sono a -1 dal primo posto. Anche Danimarca e Scozia sono nello stesso girone, tra l’altro appaiate in testa alla classifica con la Grecia un punto dietro. Mentre è complicato che il Camerun rimonti cinque punti di svantaggio a Capo Verde. E l’Italia? La Nazionale di Gattuso dovrà conquistare due vittorie contro Estonia e Israele per blindare il secondo posto e sperare in un passo falso della Norvegia per avere una minima speranza di qualificazione diretta.   Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Questa mattina saranno in vendita i biglietti per Napoli/Inter…

News

CdS Campania – “E’ De BRUYNE IL PIU’ VELOCE”. Kevin in…

X

A. Fontana: “Conte la scelta dei club che vogliono tornare a vincere. Meret nella…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive dell’8 ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.