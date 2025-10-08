Nazionali, il programma dei giocatori del Napoli. Le sfide in famiglia

È tempo di sosta. Ma alcuni giocatori del Napoli non si fermeranno. Sono saltate le convocazioni di Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka e Milinkovic-Savic per infortunio. Anche quella di Mathias Olivera, ma per scelta tecnica, visto che il ct Bielsa ha deciso di lasciare a casa tutti i big. Ma saranno comunque diversi giocatori del Napoli impegnati nelle Qualificazioni Mondiali 2026.

Meret, Di Lorenzo e Spinazzola con l’Italia scenderanno in campo sabato 11 ottobre alle 20:45 sul campo dell’Estonia e martedì 14 ottobre alle 20:45 in casa con Israele. Frank Anguissa e il suo Camerun saranno impegnati mercoledì 8 ottobre alle 15:00 contro Mauritius e lunedì 13 ottobre contro Angola.

De Bruyne contro Elmas

Kevin De Bruyne con il Belgio sfiderà la Macedonia del Nord, dove gioca Elmas, venerdì 10 ottobre alle 20:45 e il Galles lunedì 13 ottobre alle 20:45. Eljif Elmas, come detto, affronterà il suo compagno di squadra De Bruyne venerdì. La Macedonia del Nord sarà impegnata anche lunedì 13 ottobre alle 20:45 contro il Kazakistan. Il duo scozzese Gilmour e McTominay con la Scozia affronterà la Grecia giovedì 9 ottobre alle 20:45 e la Bielorussia domenica 12 ottobre alle 18:00. Rasmus Hojlund con la Danimarca scenderà in campo giovedì 9 ottobre alle 20:45 contro la Bielorussia e domenica 12 ottobre alle 20:45 contro la Grecia. Con l’Italia Under 21, invece, ci sarà Luca Marianucci per le Qualificazioni agli Europei di categoria e giocherà Italia-Svezia venerdì 10 ottobre alle 18:15 e Italia-Armenia martedì 14 ottobre al medesimo orario.

La situazione in vista dei Mondiali

Il quadro diventerà più chiaro dopo le partite di ottobre. Belgio e Macedonia del Nord si trovano nello stesso girone e lo scontro diretto potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione. Un girone da cinque squadre dove c’è anche il Galles in lotta, ma i Red Devils hanno una partita in meno e sono a -1 dal primo posto. Anche Danimarca e Scozia sono nello stesso girone, tra l’altro appaiate in testa alla classifica con la Grecia un punto dietro. Mentre è complicato che il Camerun rimonti cinque punti di svantaggio a Capo Verde. E l’Italia? La Nazionale di Gattuso dovrà conquistare due vittorie contro Estonia e Israele per blindare il secondo posto e sperare in un passo falso della Norvegia per avere una minima speranza di qualificazione diretta. Fonte: Il Mattino