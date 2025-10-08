NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, tegola Lobotka: Gilmour al comando della mediana azzurra

By Emanuele Arinelli
Come un anno fa, Lobotka, con un senso di frustrazione, è uscito per infortunio nella partita contro il Genoa, vinta dagli azzurri in rimonta per 2-1. La prognosi sembra simile a quella riportata dalla Gazzetta un anno fa: il 4 novembre 2024, sempre al Maradona contro il Como, il centrocampista slovacco era uscito per un acciacco analogo e aveva saltato quattro gare.
Contro il Torino giocherà Gilmour, che contro il Pisa ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra ed è pronto a guidare la regia partenopea. Certo, non è Lobotka, ma il Napoli ha la fortuna di poter contare su un sostituto valido e affidabile.

