Manchester-Napoli sola andata

Napoli-Manchester, un asse non ancora chiusa. Dopo gli acquisti di McTominay e Hoijlund il Napoli pensa ad un altro esubero dei Red Devils, e si tratta di Kobee Mainoo.

Factory della Comunicazione

Il centrocampista, classe 2005, ha chiara la volontà di cambiare area dopo un inizio complicato sia dal punto di vista personale che di squadra. Il Napoli ci aveva già provato in estate, ricevendo il gradimento del giocatore ma non del Manchester.

A Gennaio, con la riapertura del mercato, sembra che Manna proverà un nuovo assalto alla stellina dello United. Il Napoli vorrebbe chiudere il colpo il prima possibile, per avere pronto il sostituto di Anguissa, occupato in Coppa d’Africa, ma dovrà combattere contro la concorrenza di Aston Villa e New Castle su tutte.

Fonte: Tuttomercatoweb