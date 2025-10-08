Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
Manchester-Napoli sola andata

Il Napoli è interessato a un altro giocatore del Manchester United

By Lorenzo Capobianco
Napoli-Manchester, un asse non ancora chiusa. Dopo gli acquisti di McTominay e Hoijlund il Napoli pensa ad un altro esubero dei Red Devils, e si tratta di Kobee Mainoo.

Il centrocampista, classe 2005, ha chiara la volontà di cambiare area dopo un inizio complicato sia dal punto di vista personale che di squadra. Il Napoli ci aveva già provato in estate, ricevendo il gradimento del giocatore ma non del Manchester.

A Gennaio, con la riapertura del mercato, sembra che Manna proverà un nuovo assalto alla stellina dello United. Il Napoli vorrebbe chiudere il colpo il prima possibile, per avere pronto il sostituto di Anguissa, occupato in Coppa d’Africa, ma dovrà combattere contro la concorrenza di Aston Villa e New Castle su tutte.

 

Fonte: Tuttomercatoweb

