Lukaku verso la guarigione, si accorciano i tempi per il suo rientro
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, potrebbe rientrare prima del previsto. Il Mattino scrive: “Lukaku conferma i passi da gigante dalla lesione al retto femorale: i medici della nazionale belga, a cui si è affidato per la riabilitazione hanno rassicurato il club azzurro, Big Rom potrebbe tornare a Napoli già a fine ottobre. In campo, nel mirino c’è già la Supercoppa italiana a Riad. Con un grande rimpianto: quello di non far parte della lista Champions”.