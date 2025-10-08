L’intramontabile Juan Jesus, Conte se lo tiene stretto

L’apporto di Juan Jesus, specie nei momenti di difficoltà da infortuni, è chiaramente fondamentale per Conte, che anche nella conferenza stampa post Napoli-Genoa, ha sottolineato di volersi tenere stretto. Il Mattino scrive: “Doveva essere la penultima scelta, avanti solo a Marianucci. Oggi, dopo 8 gare giocate in stagione, Juan Jesus è andato in campo già sette volte. Un motivo ci sarà, no? Quel motivo lo ha spiegato perfettamente Conte dopo la sfida di Champions League vinta contro lo Sporting al Maradona. «Abbiamo degli assenti, c’è Beukema che sta prendendo fiducia con le partite giocate e poi c’è Juan…che è intramontabile, immortale. Teniamocelo stretto». Parole che sono forse passate inosservate a tanti. Non a chi fa il leader ormai da anni della difesa napoletana come il brasiliano. Che di sudamericano ha ormai poco vista la causa sposata completamente a Napoli. Conte ha potuto fare affidamento su di lui sempre – ha saltato in panchina solo la sfida di Firenze contro i viola – e non ha mai avuto dubbi lo scorso anno come questo, nonostante i grandi investimenti in difesa dell’ultima estate. Buongiorno non c’è? Juan sì, senza indugi.

