L’intramontabile Juan Jesus, Conte se lo tiene stretto

By Emilia Verde
L’apporto di Juan Jesus, specie nei momenti di difficoltà da infortuni, è chiaramente fondamentale per Conte, che anche nella conferenza stampa post Napoli-Genoa, ha sottolineato di volersi tenere stretto. Il Mattino scrive: “Doveva essere la penultima scelta, avanti solo a Marianucci. Oggi, dopo 8 gare giocate in stagione, Juan Jesus è andato in campo già sette volte. Un motivo ci sarà, no? Quel motivo lo ha spiegato perfettamente Conte dopo la sfida di Champions League vinta contro lo Sporting al Maradona. «Abbiamo degli assenti, c’è Beukema che sta prendendo fiducia con le partite giocate e poi c’è Juan…che è intramontabile, immortale. Teniamocelo stretto». Parole che sono forse passate inosservate a tanti. Non a chi fa il leader ormai da anni della difesa napoletana come il brasiliano. Che di sudamericano ha ormai poco vista la causa sposata completamente a Napoli. Conte ha potuto fare affidamento su di lui sempre – ha saltato in panchina solo la sfida di Firenze contro i viola – e non ha mai avuto dubbi lo scorso anno come questo, nonostante i grandi investimenti in difesa dell’ultima estate. Buongiorno non c’è? Juan sì, senza indugi.

Qualche tempo fa si travestiva da BatJuan per poter comunicare con i suoi tifosi attraverso i social. Oggi, con qualche anno in più, quella maschera nemmeno gli serve. Juan Jesus non ha mai alzato la voce, se non con i compagni. E quando poteva esserci un nodo lo ha sciolto immediatamente: «Conte-De Bruyne? Tutto è durato cinque minuti. Qui siamo persone intelligenti, vogliamo il bene del Napoli». E caso chiuso. Con parole che solo un veterano come lui sa usare. A 34 anni è considerato in fase calante almeno da un quinquennio, eppure i numeri sono dalla sua parte: due contrasti di media vinti a partita, almeno un intercetto per gara giocata, 0,2 tiri respinti di media e soprattutto un coinvolgimento nella manovra della squadra mai avuto fin qui in carriera. In media realizza 73,4 passaggi ogni 90 minuti e per questi ha una percentuale di realizzazione che supera il 91%. Conte vuole che tutto parta da lui e Beukema Jesus non si tira mica indietro”.
