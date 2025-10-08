La tegola è Lobotka: Stan sarà out almeno per un mese

Si attendevano notizie dalla Slovacchia e quando sono arrivate, non sono affatto piaciute. In pratica il Napoli dovrà fare a meno di Stan Lobotka almeno per un mesetto. Lo si legge su Il Mattino: “È da Bratislava, sede del ritiro della Slovacchia che sogna il Mondiale con Ciccio Calzona come c.t, che arriva la vera tegola: perché i medici della nazionale hanno diagnosticato uno stiramento al pube. ‘Quell’apertura’ delle gambe, gesto innaturale nel corso del finale della gara con il Genoa, ha messo ko il regista per almeno 30 giorni. Diciamo, non lo rivedremo prima degli inizi di novembre. Nel mirino il Como o molto più probabilmente la gara con l’Eintracht Francoforte di Champions. Ha anche lasciato il ritiro slovacco e già oggi pomeriggio, probabilmente, inizierà la riabiliazione. Ovviamente, anche i medici azzurri coordinati dal responsabile Raffaele Canonico, vorranno visitare ancora una volta il regista. Ma i due staff sanitari si sono già consultati a distanza e insieme hanno deciso che Lobotka doveva rientrare a Napoli. Dunque, occhio e croce, salta Torino, PSV Eindhoven, Inter e Lecce. Almeno 5 partite, insomma. Come minimo. In questo caso, sia benedetta la sosta”.

