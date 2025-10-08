lobotka
CalcioNapoliNews

La tegola è Lobotka: Stan sarà out almeno per un mese

By Gabriella Calabrese
0

Si attendevano notizie dalla Slovacchia e quando sono arrivate, non sono affatto piaciute. In pratica il Napoli dovrà fare a meno di Stan Lobotka almeno per un mesetto. Lo si legge su Il Mattino: “È da Bratislava, sede del ritiro della Slovacchia che sogna il Mondiale con Ciccio Calzona come c.t, che arriva la vera tegola: perché i medici della nazionale hanno diagnosticato uno stiramento al pube. ‘Quell’apertura’ delle gambe, gesto innaturale nel corso del finale della gara con il Genoa, ha messo ko il regista per almeno 30 giorni. Diciamo, non lo rivedremo prima degli inizi di novembre. Nel mirino il Como o molto più probabilmente la gara con l’Eintracht Francoforte di Champions. Ha anche lasciato il ritiro slovacco e già oggi pomeriggio, probabilmente, inizierà la riabiliazione. Ovviamente, anche i medici azzurri coordinati dal responsabile Raffaele Canonico, vorranno visitare ancora una volta il regista. Ma i due staff sanitari si sono già consultati a distanza e insieme hanno deciso che Lobotka doveva rientrare a Napoli. Dunque, occhio e croce, salta Torino, PSV Eindhoven, Inter e Lecce. Almeno 5 partite, insomma. Come minimo. In questo caso, sia benedetta la sosta”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Infermeria: Politano, rientro possibile per l’Inter, Rrahmani forse no

Calcio

E poi De Bruyne sceglie di salire in cattedra e sprigionare talento

Calcio

Lucarelli: “Conte non regala niente a nessuno, se dice che Hojlund può…

News

Gazzetta – Neymar, a gennaio più di una suggestione

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.