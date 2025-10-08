lobotka
Infortunio Lobotka, attesi per oggi nuovi esami. Intanto sarà out per la nazionale slovacca

Nella gara contro il Genoa, Stanislav Lobotka si è fermato per un  infortunio muscolare, e per questo non prenderà parte alle due gare della sua nazionale in queste due settimane. Il Corriere dello Sport scrive: “Stanislav Lobotka, come prevedibile, ha lasciato il ritiro della nazionale slovacca di Francesco Calzona dopo un giorno ed è rientrato a Napoli. Lobo, infortunatosi domenica alla fine del primo tempo della partita contro il Genoa al Maradona, s’è presentato lunedì nel ritiro di Senec e lo staff medico lo ha sottoposto a un primo giro di esami strumentali che, a neanche quarantotto ore dal risentimento, hanno evidenziato un problema muscolare. Nella zona inguinale, come anticipato da Conte dopo la partita: «I controlli hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte Calciatore dell’Anno non potrà prendere parte agli impegni della squadra», il comunicato diffuso dalla Federazione slovacca in vista delle sfide con Irlanda del Nord e Lussemburgo. Lobotka ripeterà gli esami a Napoli: diagnosi e tempi di recupero saranno chiariti oggi alla ripresa, insomma, dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo dopo il Genoa”.

