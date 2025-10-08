Infermeria: Politano, rientro possibile per l’Inter, Rrahmani forse no

Questioni di infermeria. Lo stop di Lobotka sarà di almeno un mese, purtroppo, mentre si attendono in giornata i risultati degli esami di Matteo Politano, per il quale c’è più ottimismo. Sul CdS si legge: “La speranza concreta è che possa farcela nell’arco di un paio di settimane, quindi recuperare per la sfida contro l’Inter. In questo caso la sosta può essere d’aiuto per accelerare il rientro di un giocatore fondamentale, finora sempre titolare in otto gare ufficiali così come McTominay”. In merito ad Amir Rrahmani, invece, la cui assenza al centro della difesa si sta facendo sentire, non ci sono ancora certezze. Scrive Il Mattino: “Conte spera che il recupero di Rrahmani prosegua allo stesso ritmo degli ultimi giorni. Ovvero senza altri intoppi. Col Pisa era andato in panchina, segnale di una guarigione ormai avvenuta (sennò non si viene convocati). Poi un secondo ko, proprio alla vigilia della partita con il Milan. E ora? Difficilissimo che possa essere pronto per dopo la sosta, ma diciamo che tra la gara con l’Inter (25 ottobre) e quella con il Como (il 1 novembre) dovrebbe riprendersi la sua maglia da titolare”.