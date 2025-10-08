Adnkronos News

Imprese, Barcellona (Cciaa Palermo Enna): “Con Camera del futuro arriveremo a burocrazia zero”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "La nostra Camera di Commercio è nata nel 2017 con diverse criticità legate alle riduzioni degli oneri camerali decisa dal governo, all'elevata evasione del tributo camerale, alla carenza personale (oggi risolta in parte) e al problema delle pensioni, ma noi abbiamo lavorato per garantire alle imprese servizi all'avanguardia nonostante i problemi". Lo ha detto il segretario generale della Cciaa di Palermo e Enna Guido Barcellona durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale messo a punto in collaborazione con InfoCamere.  "Le imprese chiedono riduzione dei tempi e qualità dei servizi – aggiunge – Continuiamo a ricevere premi e riconoscimenti, l'ultimo è recentissimo, per la digitalizzazione e tutto questo lo dobbiamo a InfoCamere. Quello che presentiamo oggi, che è la continuazione di quanto attivato anni fa, è un progetto ambizioso ma proseguiremo nel portarlo avanti perché le imprese devono arrivare alla burocrazia zero. Già adesso la maggior parte dei servizi sono erogati ed erogabili con strumenti informatici e questo è l'obiettivo al quale puntiamo”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le…

Adnkronos News

Ghezzi (InfoCamere): “AI consentirà una svolta epocale”

Adnkronos News

Imprese, Tripoli (Unioncamere): “Senza organismi intermedi il futuro è…

Adnkronos News

Imprese, La Barbera (commercialisti): “Con digitalizzazione burocrazia e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.