Gazzetta – Neymar, a gennaio più di una suggestione

Il mercato del Napoli ha toccato, a gennaio, anche nomi come quello di Neymar, come racconta La Gazzetta dello Sport. “La pazza idea nasce verso gennaio, galleggia nell’universo napoletano sino a maggio e si spegne, perché poi la vita cambia, all’imbrunire della festa dello scudetto, durante il primo, autentico, summit sul futuro, quando ormai i Fab Four erano stati costruiti magicamente e l’eventuale allestimento dei Fab Five avrebbe finito per alimentare ‘problemi d’equilibrio’. Il Napoli e Neymar sono stati assai più che una fascinazione, hanno riempito un tempo abbastanza lungo, in un pensatoio in cui De Laurentiis, Manna e Conte hanno provato a scovare una collocazione per O’ Ney: a un certo punto ha prevalso la ragione di Stato della saggezza, lasciando che quella squadra, nella quale intanto era stato inserita la lampada di un Genio – De Bruyne – splendesse attraverso meccanismi naturali, svicolando dal pericolo di contraccolpi tattici prevedibili”.

