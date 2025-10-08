NewsCalcioMercato

Gazzetta – Neymar, a gennaio più di una suggestione

By Emilia Verde
0

Il mercato del Napoli ha toccato, a gennaio, anche nomi come quello di Neymar, come racconta La Gazzetta dello Sport. “La pazza idea nasce verso gennaio, galleggia nell’universo napoletano sino a maggio e si spegne, perché poi la vita cambia, all’imbrunire della festa dello scudetto, durante il primo, autentico, summit sul futuro, quando ormai i Fab Four erano stati costruiti magicamente e l’eventuale allestimento dei Fab Five avrebbe finito per alimentare ‘problemi d’equilibrio’. Il Napoli e Neymar sono stati assai più che una fascinazione, hanno riempito un tempo abbastanza lungo, in un pensatoio in cui De Laurentiis, Manna e Conte hanno provato a scovare una collocazione per O’ Ney: a un certo punto ha prevalso la ragione di Stato della saggezza, lasciando che quella squadra, nella quale intanto era stato inserita la lampada di un Genio – De Bruyne – splendesse attraverso meccanismi naturali, svicolando dal pericolo di contraccolpi tattici prevedibili”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku verso la guarigione, si accorciano i tempi per il suo rientro

News

Juan Jesus, dalla dubbia permanenza in azzurro alla conferma di…

News

De Bruyne cuore d’oro, campione fuori e dentro al campo

News

Da Politano a Milinkovic-Savic, gli infortuni da monitorare in vista del Torino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.