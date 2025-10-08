Filardi: “Lobotka out? Ecco come giocherei..”

“La rinascita di Spinazzola è merito soprattutto del calciatore: è stato un grande professionista, senza spazio a inizio della scorsa stagione si è allenato con grande professionalità, Conte gli ha dato una mano di certo sotto il profilo atletico. Spinazzola ha tecnica, sa fare le due fasi, ha tempi di inserimenti importanti, lo ha utilizzato anche da ala con ottimi risultati, continua a farlo quest’anno, per questo non sono andati più sull’esterno. E’ un calciatore fantastico. Nel modulo con i 4 centrocampisti c’è bisogno di un terzino di gamba che occupa lo spazio, come lo fanno molto bene Spinazzola ed anche Gutierrez. Olivera invece è un terzino più tattico ed è più adatto al 4-3-3.

Ad un certo punto il Napoli ha rinunciato al costoso Ndoye per puntare proprio su Spinazzola e Gutierrez con grande logica, perchè avendo preso De Bruyne, un allenatore intelligente, come lo è Conte, cerca di far giocare tutti insieme i 4 centrocampisti, ovvero il belga più i tre che sono stati protagonisti nella vittoria dello scudetto. Sarei curioso di vedere, senza Lobotka che probabilmente salterà un po’ di partite, un 4-4-2 con Anguissa e McTominay centrali, Neres per Politano a destra, visto che anche l’italiano è infortunato, e Spinazzola o Gutierrez a sinistra, davanti al terzino classico. In certe gare importanti secondo me sarebbe un’ottima soluzione. Nelle gare meno difficili si può giocare anche con Elmas o Lang larghi a sinistra. In ogni caso con un portiere come Milinkovic si deve giocare più in verticale, contro il Genoa è stato un errore avere troppo possesso palla. Il serbo è un’arma e va sfruttata.