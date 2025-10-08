Salute

Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii

By Adnkronos
(Adnkronos) – A chiusura della IV edizione del Festival della Salute mentale Ro.Mens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio, a Roma nella sala di giovani della Protomoteca al Campidoglio Pino Strabioli ha consegnato, tra gli altri, le targhe ai due vincitori per i concorsi Fotograf@Mens e Music@Mens. Lo scatto di Michele Coccioli, architetto pugliese, dal titolo 'Infinito Eterno Istante #1' rappresenta per l'autore "una ragazza con gli occhi contemporaneamente aperti e chiusi e con lo sguardo che è diretto verso un esterno apparente, riflesso invece in una vertigine interiore. Un'atmosfera onirica dove i propri pensieri, lo stato d'animo e l'identità sono la centralità dell'immagine. Comunicando che i sentimenti e le situazioni umane (dolore, solitudine, ansia, rabbia, malinconia, nostalgia, depressione, gioia, felicità, etc.) accompagnano da sempre il comportamento umano. E come anche la cosiddetta follia sia una dimensione umana", si legge in una nota. La canzone 'Il mio disordine perfetto' della cantautrice laziale Mariella Cesaroni, in arte Jmii, è una ballad R&B/urban soft, che affronta il tema della solitudine emotiva con delicatezza, profondità e autenticità. "Il brano – ha dichiarato Jmii – nasce da un'esperienza personale legata alla neurodivergenza e si ispira, in particolare, alla alexitimia: una condizione spesso silenziosa che rende difficile riconoscere, nominare ed esprimere le emozioni, pur sentendole in modo intenso e profondo, attualmente molto diffusa tra i giovani. La canzone racconta il viaggio interiore di chi si sente fuori posto, incompreso, 'difettoso', ma sceglie di accogliere quel caos come parte essenziale della propria identità. Mira a parlare a chi si sente solo nel proprio disordine e ha bisogno di sapere che non è sbagliato: è semplicemente umano".  L'esposizione fotografica 'La salute mentale, oggi', con la direzione artistica di Francesco Zizola, rimarrà comunque aperta presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea fino a domenica 12 ottobre, e potrà essere visitata anche venerdì 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. 
