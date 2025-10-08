Ferretti: “Rrhamani? La gestione di un infortunio dipende da diversi fattori”

Nel corso di “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV, è intervenuto Andrea Ferretti, ex Responsabile dell’area sanitaria della Nazionale Italiana.

“Rrahmani? La gestione del singolo infortunio dipende da molte cose, magari è già pronto e non hanno voluto rischiare. Oggi i medici del calcio sono preparati e attenti. Dobbiamo cercare di evitare le recidive nelle lesioni muscolari perchè questo prolunga significativamente i tempi di recupero. Prendersi una settimana in più è un atteggiamento che condivido. Non c’è sempre una corrispondenza precisa tra il grado dell’accertamento diagnostico ed i tempi di recupero per cui dobbiamo essere prudenti”.