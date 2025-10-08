NewsIn EvidenzaNapoli

Ferretti: “Rrhamani? La gestione di un infortunio dipende da diversi fattori”

By Giovanni Esposito
0
Nel corso di “Salite sulla giostra”, trasmissione di Raffaele Auriemma e in onda su Stile TV, è intervenuto Andrea Ferretti, ex Responsabile dell’area sanitaria della Nazionale Italiana.

Factory della Comunicazione

“Rrahmani? La gestione del singolo infortunio dipende da molte cose, magari è già pronto e non hanno voluto rischiare. Oggi i medici del calcio sono preparati e attenti. Dobbiamo cercare di evitare le recidive nelle lesioni muscolari perchè questo prolunga significativamente i tempi di recupero. Prendersi una settimana in più è un atteggiamento che condivido. Non c’è sempre una corrispondenza precisa tra il grado dell’accertamento diagnostico ed i tempi di recupero per cui dobbiamo essere prudenti”.
Potrebbe piacerti anche
News

Auriemma tuona: se condannano il Napoli intercettazioni a tutti i presidenti di Serie…

News

Piccari: Conte deve gestire meglio le risorse in vista del doppio impegno

News

Manchester-Napoli sola andata

News

Marino: ”De Bruyne bene, ma deve ancora entrare in condizione”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.