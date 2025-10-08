CalcioNapoliNews

Di Natale: “Lo scudetto è per i fenomeni Conte ed Allegri; Politano, uno degli esterni più forti d’Europa”

Antonio Di Natale, ex attaccante di Udinese e Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. DI seguito gli estratti relativi al Napoli e alla lotta scudetto:

Totò Di Natale, quanta Serie A guarda ancora?

«Tanta. Sono sempre innamorato del calcio, mi appassiona vederlo, anche se non è più quello dei miei tempi. In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio».

Oggi chi la stuzzica in Serie A?

«Modric al Milan è uno spettacolo. Ha 40 anni, gioca in un ruolo particolare: come lui non ce ne sono al mondo. Anche Soulé sta crescendo tantissimo, ma tra gli italiani segnalo Politano: al Napoli è sempre stato sottovalutato, Conte lo sta rendendo uno degli esterni più forti d’Europa».

Chi vince lo scudetto?

«Sarà un duello Conte-Allegri: sono due fenomeni».

E dire che Conte poteva tornare alla Juve, in estate.

«Meglio così, per me che sono napoletano. Antonio è un grandissimo, spero si ripeta anche quest’anno».

