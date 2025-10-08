De Laurentiis: “Devo trovare terreni per permettere ai ragazzini raggiungere il campo in maniera breve”

Dopo sette giornate, il Napoli Primavera è ultimo in classifica con tre punti. La squadra di Dario Rocco fatica a trovare i risultati, ma le radici del problema sembrano affondare più in profondità. Il Napoli, da qualche anno, non riesce a costruire un progetto solido per il proprio settore giovanile.



Eppure, questa stagione avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio: dopo due anni di Primavera 2, il Napoli è tornato nella massima categoria giovanile.