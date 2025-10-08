NewsCalcioRassegna Stampa

Da Politano a Milinkovic-Savic, gli infortuni da monitorare in vista del Torino

By Emilia Verde
Il Napoli deve fare i conti con una serie di infortuni da tenere sotto controllo, in queste due settimane di sosta per le nazionali in vista della gara in trasferta col Torino. Il Corriere dello Sport scrive: “Da valutare anche le condizioni di Politano (problema muscolare) e Milinkovic-Savic (lombalgia acuta), costretti a rinunciare alle convocazioni dell’Italia e della Serbia, oltre a quelle di Buongiorno e Rrahmani, rispettivamente fuori per infortuni muscolari dalla partita contro il Pisa e dalla precedente sosta. Verso la trasferta di Torino con il Toro, in programma sabato 18 ottobre dopo la sosta, saranno un bel po’ le situazioni da tenere d’occhio. La squadra riprenderà al centro sportivo di Castel Volturno senza dieci nazionali”.

