Adnkronos News

Cristiano Ronaldo, patrimonio record: è il primo calciatore miliardario

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore ad entrare nel club dei miliardari. Secondo 'Bloomberg' il patrimonio del quarantenne portoghese ammonta a 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha superato il miliardo grazie ai ricchi contratti Armani e Nike, al suo brand CR7 e a investimenti finanziari, ma a fare la differenza per raggiungere il traguardo del miliardo sono stati i contratti sottoscritti con l'Al-Nassr.  Il suo trasferimento al club saudita nel gennaio 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari. Lo scorso giugno ha poi firmato un prolungamento del contratto dal valore di oltre 400 milioni di dollari.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanità, Gimbe: “13 miliardi in meno in ultimi 3 anni”

Adnkronos News

Torino, bimbo di 3 mesi cade con passeggino nel fiume: trauma cranico

Adnkronos News

Malattie rare, da oggi rimborsabile la prima terapia di editing genetico

Adnkronos News

Ascolti tv 7 ottobre, Montalbano su Rai1 vince con 20,3%

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.