COMUNICATO NAPOLI: Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di Settembre

Il Napoli sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di Settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i tifosi azzurri hanno premiato il numero 11 come miglior giocatore del mese.

“A Settembre De Bruyne si è reso protagonista con i gol in trasferta contro Fiorentina e Milan e con una serie di grandi giocate che hanno entusiasmato il pubblico.

Complimenti a Kevin, POTM di Settembre powered by MSC!”.