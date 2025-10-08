NewsCalcioIn Evidenza

COMUNICATO NAPOLI: Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di Settembre

By Emanuele Arinelli
0

Il Napoli sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di Settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i tifosi azzurri hanno premiato il numero 11 come miglior giocatore del mese.

Factory della Comunicazione

“A Settembre De Bruyne si è reso protagonista con i gol in trasferta contro Fiorentina e Milan e con una serie di grandi giocate che hanno entusiasmato il pubblico.

Complimenti a Kevin, POTM di Settembre powered by MSC!”.

Potrebbe piacerti anche
News

Lucarelli: “Mi ha colpito una dichiarazione di Hojlund”

News

“Kone è un centrocampista che potrebbe arricchire la mediana azzurra”

News

Giuseppe Bruscolotti: “E’ molto bello vedere due squadre del centro-Sud in alto…

Calcio

Cagni: “Oggi gli allenatori incidono molto più di prima”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.