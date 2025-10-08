NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “E’ De BRUYNE IL PIU’ VELOCE”. Kevin in fuga per la vittoria

By Giuseppe Sacco
Magia pura

 

Non solo invenzioni e gol ma tanti sacrifici: l’impatto di De Bruyne sulle partite continua a impressionare sotto l’aspetto fisico.

 

 

Conte lo sta portando oltre i limiti

 

KDB contro il Genoa ha chiuso con la velocità media più alta nella distanza percorsa in sprint: 28.942 km/h

 

Kevin De Bruyne è stato uno dei migliori giocatori della prima parte della stagione del Napoli, questo è certo, ma nell’ultima settimana è stato addirittura magico. King Kev, KDB o come vi pare: lui, il fuoriclasse. Il campione senza tempo e a questo punto senza età: 34 anni indossati con assoluta nonchalance e un’energia incredibile, assolutamente all’altezza della durissima preparazione atletica di Conte. Nessuno ha mai dubitato della magia racchiusa nel suo calcio – o magari qualcuno dopo la sconfitta contro il Milan – ma quello che è andato in scena tra Sporting e Genoa è stato un campione con il fisico bestiale. Colpi di genio, assist, giocate decisive per cambiare pagina alle storie e scrivere romanzi di successi non annunciati, e un impatto fisico notevolissimo. La cavalcata in Champions che ha lanciato Hojlund verso la gloria del gol ha strappato copertina e standing ovation a prima vista: un concentrato di pura forza mixata al puro talento. Ma con il Genoa, beh, ci sono dati che in presa diretta non puoi apprezzare o soltanto immaginare: i 5 possessi guadagnati dal 5’ del secondo tempo, cioè da quando ha messo piede in campo, sono il tocco da operaio dell’artista; e a seguire, 3 occasioni create. E ancora, secondo la Serie A: con 28.942 km/h è risultato il primo calciatore del Napoli per velocità media nella distanza percorsa in sprint. Più di Spinazzola, Neres, Hojlund e Gutierrez. Fulmini di talento con 8 presenze su 8, 549 minuti, 3 gol in campionato e due assist in Champions.

